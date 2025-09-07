Kozan’da Trafik Kazası, 4 Yaralı

KOZAN’DA TRAFİK KAZASI

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saat 11.30 sıralarında Kozan-Mansurlu Karayolu’ndaki Tepecikören Kavşağı’nda yaşanan kaza, Sibel K. (19) yönetimindeki 01 FA 205 plakalı otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması nedeniyle gerçekleşti.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonucunda sürücü Sibel K. ve araçtaki Aylinsu K. (17), Aden Hifa T. (1) ve Meltem N. (26) yaralandı. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahaleyi aldıktan sonra Aden Hifa T., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme sürecini başlattı.