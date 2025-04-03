Kozan’da Trafik Kazası: 5 Can Kaybı

OLAYIN DETAYLARI

Adana’nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan bir otomobilin yol açtığı trafik kazasında hayatını kaybeden Ülkü Güleç (44) ile çocukları Bedirhan (17), Emircan Abdullah (14) ve Dilek Naz Güleç (11) cenazeleri, Feke ilçesinde yan yana toprağa verildi. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde gerçekleşti. Zeynel Güleç’in sürücülüğünü yaptığı 01 RJ 402 plakalı otomobil, kırsal bölgelerden yolcu taşıyan Veysel Balta’nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs ile çarpıştı.

KAZA SONUCU YAŞANANLAR

Kaza sonucu otomobilde yer alan aynı aileden baba Zeynel ile anne Ülkü ve çocukları Emirhan, Dilek ve Emircan Güleç hayatını kaybetti. Minibüste ise aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye ulaştı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Ayrıca minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

CENAZE TÖRENİ

Ülkü Güleç ve çocukları Bedirhan, Emircan ve Dilek Güleç’in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı ve Feke Merkez Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocukları, Feke Asri Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Zeynel Güleç’in ise devam eden otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı mezarlıkta defnedileceği öğrenildi. Cenaze törenine Güleç ailesinin akrabaları ve birçok kişi katılım gösterdi.