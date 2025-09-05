Kozan’da Trafik Kazasında 5 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN KOZAN

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 1 çocuk dahil 5 kişi yaralandı. Kaza, Adana-Kozan yolunun Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiler doğrultusunda, 01 RB 952 plakalı otomobil ile 01 ALZ 400 plakalı araç arasında bir çarpışma yaşandı.

YARALILARA YARDIM SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık, Cankur ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, Cankur ekiplerinin desteğiyle araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma halen sürüyor.