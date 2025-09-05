Haberler

Kozan’da Trafik Kazasında 5 Yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında, 1 çocuk dahil 5 kişi yaralandı. Kaza, Adana-Kozan yolunun Tırmıl mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiler doğrultusunda, 01 RB 952 plakalı otomobil ile 01 ALZ 400 plakalı araç arasında bir çarpışma yaşandı.

Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık, Cankur ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, Cankur ekiplerinin desteğiyle araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılan 5 yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma halen sürüyor.

