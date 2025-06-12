Kozan’da Trafik Kazasında Bir Kişi Öldü

KAZA HABERİ

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise yaralandı. Çukurköprü Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 02 KU 244 plakalı tıra, Gül Nihal Ayaz (37) yönetimindeki 01 RN 620 plakalı otomobil arkadan çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Ayaz’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralanan Elaine E. Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tırın sürücüsü, ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.