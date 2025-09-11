Kozan’da Trafik Polisi Ağır Yaralandı

ADANA’DA TRAFİK POLİSİ MANKEN OLDU

Adana’nın Kozan ilçesinde, ihbara giderken otomobil ile çarpışan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı. Kaza, Adana-Kozan Karayolu’ndaki Çanaklı Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, trafik polisi M.T., 01 A 85320 plakalı motosikletiyle ihbara doğru hareket halindeyken, Ömer B. tarafından yönetilen 01 BT 954 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası, motosikletten savrulan polis memuru ciddi yaralar aldı.

YARDIM SEFERBERLİĞİ

Kaza anını gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Bir vatandaş, yaralı polisin başının altına çantasını yerleştirerek destek olurken, çevredekiler de bilincini açık tutması için kendisiyle konuşmaya çalıştı. Yaralı polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne taşındı.

İLK MÜDAHALE VE DURUM GÜNCELLEMESİ

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve mesai arkadaşları, hastaneye giderek yaralı polis memurunun yanında bulundu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen yaralı polis, Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.