Kozan’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Hatice Seğmen’in (45) yönetimindeki plakası bilinmeyen traktör, Karahamzalı Mahallesi’nde ağaçlık alana devrildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, aracın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE KOZAN DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Seğmen’in cenazesi, yapılacak incelemelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.