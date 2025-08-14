Kozan’da Traktör Devrildi, Yaralı Var

KAZA YERİ VE SEBEBİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, Alapınar köyünde meydana geldi. Baki Akbaş, ayçiçeği tarlasında ürün taşırken traktörün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kaza gerçekleşti ve traktör devrildi.

MÜDAHALE VE DURUMU

Devrilen traktörün altında kalan Akbaş’a çevredeki köylüler hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Akbaş’ın kolunun kırıldığı tespit edildi. Sağlık durumu hakkında ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı ve Akbaş, tedavi için Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olayın detayları üstündeki çalışmalar devam ediyor.