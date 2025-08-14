Haberler

Kozan’da Traktör Devrildi, Yaralı Var

KAZA YERİ VE SEBEBİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, Alapınar köyünde meydana geldi. Baki Akbaş, ayçiçeği tarlasında ürün taşırken traktörün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kaza gerçekleşti ve traktör devrildi.

MÜDAHALE VE DURUMU

Devrilen traktörün altında kalan Akbaş’a çevredeki köylüler hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Akbaş’ın kolunun kırıldığı tespit edildi. Sağlık durumu hakkında ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı ve Akbaş, tedavi için Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olayın detayları üstündeki çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Boğazı, Gemi Trafiğine Kapalı

Hong Kong bayraklı Tenacıty Venture tankerindeki makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerinde.
Haberler

Rize’de Kiracıyla Mal Sahibi Kavga Etti

Rize'de kiracı ile mal sahibi arasında yaşanan para anlaşmazlığı, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 3'ü ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.