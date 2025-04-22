Kozan’da Turnuva Bedirhan Güleç İçin

TRAFFİK KAZASININ ANISINA DÜZENLENEN TURNİVA

Adana’nın Kozan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci Bedirhan Güleç için düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası başladı. 2 Nisan’da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yusuf Baysal Anadolu Lisesi’nin 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Güleç (16) anısına, okul etkinliği olarak organize edilen bu turnuvaya 16 takım katılıyor. Eleme usulü ile gerçekleştirilen müsabakalar, 29 Nisan’da sona erecek.

AÇILIŞTA YAPILAN KONUŞMA

Turnuvanın açılışında bir konuşma yapan okul müdürü Hüseyin Şimşek, “Güleç’i sportif etkinlikle anmak istiyoruz” diyerek, bu etkinliğin bir anma ve dayanışma temeli olduğunu belirtti. Bu tür organizasyonlar, öğrenciler arasında kardeşlik ve dayanışmayı artırma amacı taşıyor.