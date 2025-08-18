Kozan’da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 5 Ölü

ADANA’DA UÇURUMA DÜŞEN OTOMOBİLDE KİŞİLER HAYATINI KAYBETTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma düşen otomobilde bulunan biri bebek toplam 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde, Marankeçili Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

KAZA NEDENİYLE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Engin E. ile seyreden 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, uçuruma düşen araçta bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZELERİN İNCELENMESİ YAPILDI

Kaza mahallinde savcı ve jandarma yetkililerinin incelemeleri gerçekleştiriliyor. Yapılan incelemelerin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı ifade edildi.