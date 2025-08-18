Kozan’da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Cinayet

KAZA DETAYLARI

Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma düşen otomobilde hayatını kaybeden biri bebek, toplamda 5 kişinin kimlik bilgileri belirlendi. Araç sürücüsü Engin Eldaş (23), annesiyle birlikte bu bölgedeki kırsal mahallede evlerine gitmekte iken yol üzerinde 2 kadın ve bir çocuğu alarak komşu mahalleye bırakmayı planlıyordu. Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde yer alan Marankeçili Mahallesi yolundaki Kanlıdere mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINDAN SONRAKİ GELİŞMELER

Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi ve otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler olay yerine ulaştığında, uçuruma düşen otomobilde bulunan 5 kişinin, biri bebek olmak üzere hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri savcı ve jandarma tarafından incelendikten sonra, cenazeler araçtan çıkarılarak, bölgedeki ekipler tarafından yukarı kaldırıldı. Ardından cenazeler, ilçe devlet hastanesine götürüldü.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de tespit edildi. Sürücü Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta, anne Duygu Yılmaz ve bebek Defne’nin kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Yukarıkeçili Mahallesi’nde yaşayan anne Fatma ile oğlu Engin’in, Kozan’da karşılaştıkları akrabalık bağı bulunan 2 kadını ve çocuklarını Marankeçili’deki evlerine götürmek için araçlarına aldığı anlaşıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.