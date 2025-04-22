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Kozan’da Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Tutuklandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Adana’nın Kozan ilçesinde son bir haftada gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi, mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 14-21 Nisan tarihleri arasında “Kozan’a Güven Uygulamaları” kapsamında, 38 farklı noktada geniş çaplı denetimler yaptı.

DENETİMLERDE ŞOK GELİŞMELER

353 emniyet personelinin katılımıyla yapılan bu uygulamalar sırasında 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde kural ihlali yapan 28 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 11 araç ve 1 motosiklet trafikten men edildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar da önemli sonuçlar verdi. 29.53 gram uyuşturucu ile birlikte bin 713 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

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