Kozan’daki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Adana’nın Kozan ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada, yangının sebebi henüz tespit edilemedi. Olayın ardından bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ÇALIŞMA SONUCUNDA FABRİKADA HASAR OLUŞTU

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik yoğun çabasıyla söndürülen yangında, fabrikada çeşitli hasarlar meydana geldi. Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, olay yerine gelerek yangın sonrası yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Edirne’de Cenaze Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, Edirne'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Beşiktaş, St. Patrick’s’i Geçerse, Lausanne’la Oynar

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's takımını yenmesi durumunda play-off aşamasında Lausanne ile mücadele edecek.

