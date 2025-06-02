Kozan’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Töreni Yapıldı

KOZAN’IN KURTULUŞUNDA COŞKU DOLU TÖREN

Adana’nın Kozan ilçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Hoşkadem Camisi önünde gerçekleştirilen törende, protokol üyeleri temsili milis kuvvetlerini çiçeklerle karşıladı. Törenin devamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI’NIN DİLMİ

Törende konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, Kozan halkının tarih boyunca esareti kabul etmediğini dile getirdi. Ataş, “Türk milletinin ruhunda cesaret var” diyerek, “Ne mutlu bizlere ki böyle bir milletin evlatlarıyız. Ne mutlu ki tek millet, bayrak, vatan ve devlet inancıyla dimdik ayaktayız.” sözlerine yer verdi.

ŞEHİT MEZARINA ZİYARET

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kozan Asri Mezarlığı’na geçerek şehit mezarına karanfil bıraktı ve dua etti. Törene Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat da katıldı.