Kozan-Kayseri Yoluna Acil Çözüm İsteniyor

BELEDİYE DESTEK VERİYOR

Adana’nın Kozan ilçesinde, Kozan-Kayseri yolunda meydana gelen ve sonuçları ağır olan kazanın ardından aileler, muhtarların da desteğiyle yolun bir an önce yapılmasını talep ediyor. 18 Ağustos’ta Marankeçili Mahallesi’nde yaşanan kazada Engin Eldaş’ın kullandığı otomobil, virajı alamayıp uçuruma yuvarlanmış ve kazada sürücü ile annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve 8 aylık bebek Defne hayatını kaybetmişti. Karayollarının sorumluluğunda olan bu yolun, 35 yıldır elden geçirilmediğini vurgulayan aileler, muhtarların desteğiyle nöbet tutarak yetkililerden çözüm bekliyor.

YOLDA CİDDİ TEHLİKE VAR

Muhtarlar, 35 yıl boyunca tamamlanamayan bu yolun bir an önce bitirilmesini ve tehlikeli virajlar için önlemler alınmasını istiyor. Sağlıklı bir ulaşım sağlandığında, Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir ticaret güzergahının kazandırılacağını belirtiyorlar. Salmanlı Mahalle Muhtarı İlyas Köse, “Yolda 35 yıldır devam eden bir çalışma var. Yetkililere sorduğumuzda bir yanıt alamıyoruz. 5 kişiyi kaybettik, ondan önce de birçok kaza yaşandı. 5 kişi ölünce sesimiz duyuldu. 35 yıldır bitmeyen bir yol hikayemiz var. Yolun 41 kilometresi belirsiz durumda, sadece 40 kilometresi yapıldı.” diyerek yaşanan durumu eleştiriyor.

Yukarı Keçili Mahalle Muhtarı Rafet Elbüken de, yolun yıllardır tamamlanmamasına tepki gösteriyor. Elbüken, “Mahallemizde 5 kişi bu yolda hayatını kaybetti. Bu bir partinin meselesi değil. Bir makinenin bir günde düzeltebileceği virajda 5 kişi ölmüşken, yolun yapılmaması kabul edilemez. Yetkililerin acilen çözüm bulmasını ve bariyer konulmasını istiyoruz.” diyor.

ÖNCELİKLE GÜVENLİK

Yukarı Keçili Mahallesi’nden Ercan Kaplan ise, “Bu yolda ömrümüz geçti. Levhalar ölümlerden sonra konuldu. Görev, kaza olduktan sonra değil, işin başında yapılmalı. Biz bu yol tamamlanana kadar burada olacağız. Burası tehlikeli bir yol, her adımda vites değiştiriyoruz. Artık bu yolun yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Adana’nın Kozan ilçesinde, yol güvenliğinin sağlanmasının acilen şart olduğu açıkça ortada.