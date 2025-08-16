Kozan Mezarlığı’nda Mezar Tahrip Edildi. Jandarma Şüphelileri Yakalamak İçin Çalışıyor

MEZAR TAŞLARI TAHNİİP EDİLDİ

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Arslanlı Mahalle Mezarlığı’nda birçok mezar taşı ve çevresi tahrip edildi. Jandarma, olayın faillerinin bulunması için hızla çalışmalara başladı. Mezarlığa giden vatandaşlar, bazı mezar taşlarının zarar gördüğünü fark edip durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Arslanlı Mahallesi sakinlerinden Murat Mercan, yaşanan duruma büyük bir tepki göstererek, “İlçemizde Arslanlı Köy Mezarlığı’na yapılan bu saldırı kabul edilemez. Gelenek, örf ve adetlerimize aykırı olmasının yanı sıra, dinimiz açısından da asla tasvip edilemeyecek bir olaydır. Bu köyün bir ferdi olarak şahsım ve ilçemiz adına bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlatan jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bu hain saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanacağına ve gerekli yasal cezayı alacaklarına güvenimiz tamdır.” dedi. Jandarma ekipleri, konuya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.