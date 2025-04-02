Kozan Ticaret Odası’ndan Boykot Tepkisi

BOYKOT TEPKİLERİ DEVAM EDİYOR

Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, “Boykota karşıyız. Esnaf ve iş insanları için bir kuruş dahi çok önemli” ifadeleriyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot açıklamalarına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Kandemir, esnafın zorlu ekonomik koşullar altında mücadele ettiğine dikkat çekerek bu durumun önemine vurgu yaptı.

ESNAFIN YANINDAYIZ

Başkan Kandemir, esnaf ve iş insanlarının mevcut ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalıştığını belirterek, “Zor dönemlerden geçen esnafımızın yanındayız. Boykota karşıyız. Esnaf ve iş insanları için bir kuruş dahi çok önemli. Günlük gider maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, boykotun esnafımıza zarar vermekten başka bir faydası olmaz. Bu nedenle bir an önce vazgeçilmesini temenni ediyorum” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Kandemir, esnafın ayakta kalabilmesi için dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ekonomik zorlukların aşılması için destek mekanizmalarının devreye sokulmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını kaydederek, bu tür adımların esnaf ve iş insanlarına önemli katkılar sunabileceğini belirtti.