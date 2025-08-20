Kozan Yolu’nda Kamyon Kaza Yaptı

KAZA DETAYLARI

Adana-Kozan kara yolunda, İmamoğlu ilçesine yakın bir noktada freni boşalan bir sondaj kamyonu, kırmızı ışıkta bekleyen dört araca çarparak durabildi. Bu kazada üç kişi hafif yaralandı. Olayın gerçekleştiği yer, Adana-Kozan kara yolunun İmamoğlu ilçe girişidir.

KAZANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, Adana’dan Kozan yönüne doğru hareket eden K.K. isimli sürücünün idaresindeki sondaj kamyonunun freni aniden boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, ışıkta bekleyen M.K., S.K., İ.Y. ve adı öğrenilemeyen bir sürücünün bulunduğu dört otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, bazıları büyük hasar gördü ve adeta hurdaya döndü.

MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Kaza sonrasında durumu gören vatandaşlar hemen ilgili birimleri arayarak yardım çağrısında bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralılar M.K., S.K. ve İ.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın sürücüsü K.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.