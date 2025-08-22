Kozlu’da Dolandırıcılar Operasyonda Yakalandı

ŞAŞIRTICI OPERASYON KÖZLÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi, dikkat çekici bir operasyona ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş’tan Zonguldak’a kadar uzun bir yol kat ederek sahte altınlarla kuyumcuları dolandırmaya çalışan iki kişinin yakalanması, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ‘soluksuz’ takibi sayesinde gerçekleşti. Zanlıların kullandığı araçta gerçekleştirilen aramada çıkan malzemeler, hem polis hem de çevredekileri büyük şaşkınlık içinde bıraktı.

İLK İHBARLARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİLER

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı kuyumcudan gelen ihbarların ardından hemen harekete geçti. İddialara göre olayın başında genç bir kadın, bozdurmak amacıyla dükkanlara sahte altın bırakmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri durumu farkederek kadının hızla olay yerinden kaçmasına neden oldu. Ekipler, şüpheli kadının eşkalini ve kaçış güzergahını belirlemek için çevredeki güvenlik görüntülerini inceledi. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından genç kadın, bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

PARTNERİYLE YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Gözaltına alınan ve suçunu kabul eden M.B. (22), dolandırıcılık olayını erkek arkadaşı A.S. (28) ile birlikte gerçekleştirdiklerini, Kahramanmaraş’tan Zonguldak’a kilometrelerce yol kat ettiklerini söyledi. İtirafının ardından gözaltına alınan A.S.’yi yakalamak için Abaz Caddesi’nde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Kısa sürede A.S.’nin kullandığı aracın yaptığı güzergah belirlendi ve polisin başarılı operasyonu sonucunda A.S. da gözaltına alındı.

ARAÇTAKİ MALZEMELER ŞAŞIRTTI

Polis ekipleri, A.S.’nin kullandığı araçta yaptıkları aramada inanılması güç bulgulara ulaştı. Arama sonucunda dolandırıcılıkla elde edildiği değerlendirilen 112 bin 449 TL nakit, 63 adet sahte 1 gram altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, pasaport, araç ruhsatları, 3 adet cep telefonu, flaş bellek, altın kalıpları ve boş altın keseleri ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde ve araçta bulunan sahte altınların yanı sıra bölgedeki kuyumcularda bozdurulan 9 sahte altın da delil olarak toplandı.

EHLIYETSİZ ARAÇ KULLANDI

Yakalanan A.S.’nin ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edildi. Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçunun yanı sıra A.S.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL idari para cezası uyguladı. Suç unsurları içeren araç, yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi. Gözaltına alınan M.B. ve A.S., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kozlu halkı, başarılı operasyon dolayısıyla güvenlik güçlerine minnettarlıklarını dile getirerek, “Polisimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu şehir onlara emanet” şeklinde teşekkürlerini iletti.