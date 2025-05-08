Kozlu’da Kadına Minibüs Çarptı. Tedavi Sürüyor, Hız Kesici Yok. Güven, Yaya Geçidi İstedi.

YOL KAZASI VE GÜVENLİK SORUNLARI

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaya olarak yolu geçmeye çalışan bir kadına minibüs çarptı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve kazada bacağı kırılan kadının tedavisi devam ediyor. Eşi Erdoğan Güven, “Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Bölgeye yaya geçidi ve hız kesici konulmalı” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

OLAYIN DETAYLARI VE CİDDİYETİ

Kozlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Nefise Güven, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından Erdoğan Güven, yaşananları anlattı. “Geçtiğimiz 15 Nisan günü akşam iş yerinden çıkıyorduk. Eşim minibüse yöneldi, ben de taksiye doğru hareket ettim. Arkamdan eşimin sesini duydum ve baktığımda minibüsün vurduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ

Erdoğan Güven, eşinin ameliyata alındığını belirtti. Emniyet raporunda yaya geçidi ve hız kesicinin gerekliliğine vurgu yapıldığını ancak bu önlemlerin mevcut olmadığını ifade etti. Güven, “Geçiş yapmak için uçmak zorundayız. O yolu kullanacaktık” dedi. Minibüsün trafiği engellemesi nedeniyle eşinin yaşadığı paniğin kaza sebebi olduğunu belirtti.

Erdoğan Güven, kazadan sonra yaşadıkları zorlukları da paylaştı. “İşlerimiz aksadı. Ama ben menfaat peşinde değilim, can yanmasın istiyorum” diyerek, bölgeye hız kesici veya yaya geçidi yapılmasını istedi. “Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın” şeklinde sözlerini sonlandırdı.