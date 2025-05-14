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Kozlu Köyünde Ağaç Devrildi, İşçi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bolu’da bir ormanda ağaç kesimi sırasında meydana gelen feci bir kaza sonucunda ağaç kesim işçilerinden Durmuş Gülen hayatını kaybetti. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Kozlu köyünde gerçekleşti.

AĞACIN DEVİLMESİ İLE TRAJEDİ

Ormanda yapıldığı sırada bir ağaç aniden devrilerek Durmuş Gülen’in üzerine düştü. Durumu fark edenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ne yazık ki, ağaç altında kalan Gülen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden Gülen’in cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması amacıyla soruşturma süreci başlatıldı.

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