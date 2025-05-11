Kozlu Şelalesi’nde Doğaseverler Yürüdü

BULUŞMA VE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Kars’ın Kağızman ilçesinde 117 doğasever, bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla Kozlu Şelalesi’ne yürüyüş düzenliyor. Kağızman Dağcılık Doğa Spor Kulübü liderliğinde toplanan katılımcılar, araçlarla Kozlu köyüne geçerek, yaklaşık 14 kilometre yürüyerek şelaleye ulaştı. İlkbaharda doğanın her rengini içerisinde barındıran bu yürüyüşte doğaseverler, unutulmaz anlar yaşıyor.

KÖYDE VAKİT GEÇİRME VE KEŞİF

Kozlu Şelalesi’nde bir süre vakit geçiren katılımcılar, ardından Kozlu Kalesi’ni ziyaret ederek fotoğraflar çekti. Etkinlik sırasında çevredeki tabiat göllerini de keşfetme imkanı buldular. Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes kesen manzarası ve serin sularıyla büyüleyen Kozlu Şelalesi’nde doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdiklerini vurguladı ve “Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek katılımla gerçekleşen doğa yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.” şeklinde ifade etti.

GELENEKSEL HALE GETİRME PLANI

Yürüyüş boyunca doğanın sunduğu tüm renkleri gözlemlediklerini ve bunu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Ağdaş, “Doğanın tüm renklerini sergileyen şelale, katılımcılara adeta görsel şölen sundu. Yürüyüş boyunca doğanın sesine kulak verdik, bol bol fotoğraf çekerek anılarımızı ölümsüzleştirdik.” dedi. Gezinin devamında Kozlu Kalesi’nin ziyaret edilmesiyle bölgenin tarihi havası solundu ve civardaki tabiat gölleri keşfedildi. Ancak etkinliğin en çok dikkat çeken kısmı, tartışmasız, Kozlu Şelalesi oldu.

Katılımcılar, şelalenin huzur veren atmosferinde ruhen yenilendiklerini ifade ederken, bu benzersiz doğa harikasının korunması gerektiği konusunda fikir birliği sağladı. “Doğa sevgisini pekiştiren yürüyüşlere devam edeceğiz, herkesi bekliyoruz.” diyerek yürüyüşün gelecekteki planlarına da değindiler.