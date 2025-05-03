Kozluk’ta 52 Yıllık Husumet Sona Erdi

BARIŞ TÖRENİ İLE HUSUMET SONA ERDİ

Batman’ın Kozluk ilçesinde, 52 yıl önce iki aile arasında çıkan kavgayla başlayan husumet, düzenlenen bir barış töreniyle sona erdi. Gümüşörgü Köyü’nde yaşayan Aslangiray ve Külik aileleri arasında 52 yıl önce meydana gelen çatışmalarda her iki tarafta da can kayıpları yaşandı.

KANAT ÖNDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

Husumetin sona ermesi için Tımoklular Derneği Başkanı Ferhat Bayındır ve kanaat önderleri Hamit Acet, Abdullah Adlığ ile Ayhan Acar, ailelerle bir araya geldi. Ailelerin olumlu yanıt vermesi üzerine, Tımoklular Derneği’nde barış töreni düzenlendi.

BARİŞIN SİMGESİ TOKALAŞMA

Törende, aileler tokalaşarak barışma jestinde bulundu ve Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek birbirlerine tekrar bir arada olma sözü verdiler. Bu önemli an, toplumsal huzurun ve birliğin simgesi olarak değerlendirildi.