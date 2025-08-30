Haberler

Kozluk’ta Cesur Avcı boğuldu

OLAYIN GELİŞİMİ

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE, SERİNLEMEK İÇİN SULAMA KANALINA GİREN 15 YAŞINDAKİ CESUR AVCI, BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ. OLAY, AKŞAM SAATLERİNDE KOZLUK İLÇESİNE BAĞLI SAMANYOLU KÖYÜ MEVKİSİNDE GERÇEKLEŞTİ. SULAMA KANALINA GİREN CESUR AVCI, BİR SÜRE SONRA AKINTIYA KAPILDI VE GÖZDEN KAYBOLDU.

YARDIM ÇABALARI

DURUMU FARK EDEN ÇEVREDEKİLER, SUYA GİREREK CESUR AVCI’YI BULARAK SUDAN ÇIKARDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ. ELLERİYLE KONTROL EDEN EKİPLER, CESUR’UN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

CESUR’UN CENAZESİ, OTOPSİ İÇİN BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ. OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

ÖNEMLİ

