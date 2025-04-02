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Kozluk’ta Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı

İNANILMAZ KURTARIŞ

Batman’ın Kozluk ilçesinde 7 metrelik bir su kuyusuna düşen inek, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı. Bekirhan beldesinde otlamakta olan inek, yaklaşık 7 metre derinliğindeki bir kuyuya düştü.

YARDIM ÇIĞLIĞI

İneğin düştüğünü gören sahibi, çevredeki vatandaşlardan destek talep etti. Olay yerine gelen vatandaşlar, iş birliği yaparak ineği kurtarabilmek için iş makinesine bağlı halat kullanmaya karar verdi. Yaklaşık 3 saatlik bir çabanın ardından inek, başarılı bir şekilde çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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