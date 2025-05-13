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Kozluk’ta Tır Uçurumdan Düştü

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞIRTTI

Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen kazada, 20 metrelik bir uçurumdan şarampole düşen tırda 2 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, İpekyoluyolu Caddesi’nin Kozluk ilçe girişinde, tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDEYDİ

Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

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