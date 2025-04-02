Kozluk Yolunda Otomobil Takla Attı: 5 Yaralı

OTOMOBİL KAZASINDA YARALILAR VAR

Batman-Kozluk kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve bu olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, Kozluk ilçesinin çıkışında saat 11.30 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Batman yönüne hareket eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolculuğu sırasında kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Ardından takla atma durumu gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar doğrultusunda, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan bu kazada yaralanan 5 kişi, kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.