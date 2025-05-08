KPOP Yıldızı Lisa’nın Kıyafeti Tartışmalıydı

DÜNYACA ÜNLÜ KPOP YILDIZI LISA’NIN GIYAFETİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Dünyaca ünlü KPOP sanatçısı Lisa’nın Met Gala’da giydiği kıyafet, sosyal medyada önemli bir tartışma başlattı. 28 yaşındaki Blackpink üyesi ve “White Lotus” dizisinin yeni sezon oyuncusu, Louis Vuitton imzalı dantel bodysuit tercih etti. Kıyafetinde bulunan iç çamaşırı bölgesindeki işlemeler, eleştirileri beraberinde getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Lisa’nın kıyafetinde Amerikalı sivil haklar aktivisti Rosa Parks’ın resminin yer aldığını iddia ederek büyük tepkiler gösterdi. Bu eleştiriler üzerine Louis Vuitton, durumu açıklığa kavuşturdu. Şirket, “Kıyafetteki dantel desenler, Amerikalı sanatçı Henry Taylor’ın çalışmalarından esinlenilmiştir. Bu portreler, sanatçının hayatında önemli yer tutan kişileri temsil ediyor.” ifadelerini kullandı. Henry Taylor, Louis Vuitton’un erkek giyim kreatif direktörü Pharrell Williams ile işbirliği yaparak Paris’teki defilesinde benzer tasarımlar kullanmıştı. Ancak yanlış anlaşılma çözülmeden önce sosyal medyada pek çok kişi, Lisa’nın kıyafetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Eleştiriler arasında yer alan yorumlar “Rosa Parks’ın görüntüsünü külotunda taşımak, sivil haklar mücadelesinin mirasına saygısızlıktır.” şeklindeydi. Ayrıca, “Siyahi Stil temalı bir etkinlikte Rosa Parks’ın yüzünün üzerine oturacak olması kabul edilemez.” denildi. Rosa Parks, 1955’te Alabama’da beyaz bir yolcuya yer vermeyi reddederek ABD’deki sivil haklar hareketinin sembol isimlerinden biri haline gelmişti. Bu eylem, 381 gün süren Montgomery Otobüs Boykotu’nu başlatarak ırkçı ayrımcılık yasalarının kaldırılmasına öncülük etmişti.

Met Gala’da dikkat çeken yalnızca Lisa değildi. Heidi Klum, Madonna, Suki Waterhouse ve Demi Moore gibi isimler de “Superfine: Zenci Stilini Keşfetmek” temasına uygun olmayan kıyafet tercihleri ile eleştirildi. Nick Jonas ve eşi Priyanka Chopra’nın kıyafetleri de sosyal medyada alay konusu haline geldi. Priyanka’nın siyah puantiyeli beyaz takım elbisesi ve devasa şapkası ise 1988 yapımı “Big Business” filmindeki Bette Midler karakterine ve Cruella de Vil’e benzetildi.