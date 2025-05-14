KPSS-2025/4 Sağlık Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM TARAFINDAN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları duyuruldu. ÖSYM’nin yaptığı açıklamada, 2-8 Mayıs tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

ADAYLAR SONUÇLARA ERİŞEBİLİYOR

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresini kullanabilir. Sonuçlara erişim, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile mümkün oluyor.