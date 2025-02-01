KPSS 50-55 Puanıyla Personel Fırsatı Başladı

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 50 ve 55 KPSS puanı ile yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu gelişme, düşük KPSS puanına sahip olanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvurular ise 22 Ocak 2025 tarihinde başladı. Adaylar, personel alım işlemleriyle ilgili bazı detayları merak ediyor.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Son başvuru tarihinin ne zaman olduğu, başvuru şartları ve işlemler hakkında detaylar bulunmaktadır. Adayların, ilan detaylarında belirtilen özel şartların yanı sıra 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları da sağlaması gerekiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin personel alım ilanında farklı pozisyonlar yer aldı.

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ADRESİ

Başvuru işlemleri için gerekli olan adres ise şu şekildedir: [https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=3bbc9b7a-b56f-473f-87e1-76763af98ad1](https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=3bbc9b7a-b56f-473f-87e1-76763af98ad1) Adayların belirtilen adresten başvurularını gerçekleştirmesi bekleniyor.