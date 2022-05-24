KPSS lisans başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS lisans başvurularının başladığını duyurdu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans başvurularının başladığını duyurdu.

24 Mayıs’ta başlayan başvurular 6 Haziran’da sona erecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

KPSS TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos’ta başlayıp 15 Ağustos’ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim’de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül’de bitecek. Sınav 6 Kasım’da yapılacak.

KPSS DHBT

Başvurular 7 – 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım’da yapılacak