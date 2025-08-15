Kpss Ön Lisans 2025 Sınav Takvimi Merak Ediliyor

KPSS ÖN LİSANS SINAVI İÇİN 2025 TAKVİMİNİ MERAK EDİYORLAR

2025 yılı için KPSS ön lisans sınavı takvimi hakkında meraklanan birçok bilgi bulunuyor. 2024 yılında yapılan sınava katılamayan adaylar, önümüzdeki yıl tekrar sınav düzenlenip düzenlenmeyeceğini sorguluyor. KPSS ön lisans oturumları ÖSYM tarafından belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor ve bu sebeple, adaylar 2025 yılında KPSS ön lisans sınavı yapılacak mı sorusunun yanıtını arıyor. KPSS ile ilgili tüm detaylar aşağıda yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI DÜZENLENME SIKLIĞI

KPSS ön lisans sınavı her iki yılda bir Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriliyor. Son sınav 1 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Planlamaya göre bir sonraki sınav 2026 yılında yapılacak. Bu sınav, meslek yüksekokulları veya iki yıllık üniversite programlarından mezun olan adayların katılımına yöneliktir. Katılımcılara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sorular soruluyor. KPSS, kamu görevlerinde yer almak isteyen ön lisans mezunları için önemli bir değerlendirme sürecini sunuyor.

2025 yılı için sınav takvimine göre, 7-13 ve 14 Eylül tarihlerinde KPSS lisans düzeyinde oturumlar yapılacak. Ancak bu yıl, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumları gerçekleşmeyecek. Bu sınavlar, iki yılda bir yapıldığı için her yıl başvuru alınmıyor. 2024 yılında son sınav yapılmış olduğundan, 2025 takviminde ön lisans KPSS başvuru dönemi bulunmuyor. Bu nedenle KPSS ön lisans sınavı 2026 yılında planlanmakta ve bu sınavın Eylül ya da Ekim aylarında yapılması bekleniyor.