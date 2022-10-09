Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu Türkiye genelinde sona erdi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Türkiye genelinde 2022 KPSS ön lisans oturumları tamamlandı.
Saat 10.15’te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS ön lisans adayları saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans oturumuSınav sonuçları 3 Kasım’da açıklanacak.