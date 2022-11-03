KPSS önlisans sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. 9 Ekim tarihinde yapılan KPSS önlisans sınavı sonuçları bugün belli oldu. Sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, 9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını 3 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM’nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.