KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca açıklama geldi. ÖSYM, 7 Ekim’de gerçekleştirilen 2018 KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından söz konusu sınava katılım sağlayan yüz binlerce aday, sonuçları nasıl ve nereden sorgulayabileceklerini öğrenmek istiyor. Peki, KPSS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Ekim’de yapılan 2018 KPSS Ortaöğretim düzeyi sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavının günlerdir heyecanla beklenen sonuçları, daha önceden ilan edildiği gibi 8 Kasım’da açıklandı.

Sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günlerdir beklenti içinde olan adaylar, kendi sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayan kişiler, “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte, sonuçlarını kontrol edebilir.

TRT