KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, merakla beklenen sonuçları açıkladı. ÖSYM, Genel Yetenek ve Genel Kültür alanındaki sayısal bilgileri erişime açtı.

KPSS Ön Lisans sonuçları sonrasında katsayı bilgilerini erişime açan ÖSYM, Genel Yetenek alanının katsayısını 15,962, Genel Kültür alanının katsayısını ise 17,111 olarak duyurdu.

YAKLAŞIK 750 BİN KİŞİ SINAVA KATILIM SAĞLADI

801 bin kişinin başvurularını gerçekleştirdiği KPSS Ön Lisans sınavına, 749 bin kişi katılım gösterdi. Katılım göstermeyen kişi sayısı ise 51 bin olarak açıklanırken, sınavı geçersiz sayılan kişiler ise 385 olarak açıklandı.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuda bulunan açık pozisyonlar için belirlenecek olan kadro bilgileri, 11 Aralık tarihinde kılavuza aktarılarak ÖSYM’ye teslim edilecek. Aldıkları puan ile kendilerine uygun gördükleri pozisyonları tercih edecek olan adaylar, bu işlemi 20 Aralık tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Bu tercih dönemi, KPSS 2018/2 adı altında yapılacak.

HÜRRİYET