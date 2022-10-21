KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarını açıkladı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. 18 Eylül’de başlayan KPSS oturumlarının ardından sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, yeniden yapılan KPSS sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru sonrasında, KPSS lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde yeniden yapılarak tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar bugün erişime açıldı.

KPSS ÖABT SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının da sonuçları bugün belli oldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının da sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim tarihinde uygulanan KPSS ön lisans sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.