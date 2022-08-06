KPSS soruşturması derinleşiyor

Türkiye’nin gündemine oturan KPSS soruşturmasında ilgi çekici bilgiler ele geçti. Sızdırıldığı öne sürülen 20 soru uzmanlarca incelendi.

Konuya ilişkin hazırlanan ön rapora göre şüpheli 13 soru var.

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında çıkan sorular ile sınavdan önce sosyal medyada yayınlanan sorular karşılaştırıldı.

Uzmanlarca yapılan incelemede 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edildi.

Bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıkarılırken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği kaydedildi.

Soru benzerliğinin tesadüf mü yoksa bir sızıntıdan mı kaynaklandığına ilişkin incelemenin halen devam ettiği bildirildi.

SORU KOMİSYONU ÜYELERİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Devlet Denetleme Kurulu’nun ÖSYM’deki incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu.