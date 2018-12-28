KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklamayla 2018/2 KPSS tercih sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri (KPSS-2018/2) tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle;

KPSS 2018/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Öte yandan KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ÖSYM tarafından yayımlandı.

TRT