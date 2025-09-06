Kraken, Breakout’u Satın Aldı

KRİPTO SEKTÖRÜNDE YENİ REKOR ANLAŞMA

Kripto para borsası Kraken, gerçekleştirdiği satın alımla dikkat çekiyor. Bu yeni anlaşma, platformun ileri seviye yatırımcılar için sunduğu ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Anlaşmanın, Donald Trump yönetimindeki olumlu düzenleyici atmosferin ve piyasa konsolidasyonunun etkisiyle hayata geçtiği belirtiliyor. Breakout platformu, kullanıcıların kapsamlı bir değerlendirme sürecini tamamlamalarının ardından hesap başına 100 bin dolara, birden fazla hesap için ise 200 bin dolara kadar teorik yatırım erişimi sağlıyor. Katılımcıların, kişisel ticaret sermayesini ihtiyaç duymadan önceden tanımlanmış düşüş limitlerine dikkat ederek bir test aşamasını geçmesi gerekiyor.

SATINALMA SÜRECİ VE YATIRIM İMKANLARI

Başarılı yatırımcılar, fonlanmış hesap aldıktan sonra kazandıkları gelirin yüzde 90’ını elde tutabiliyor. Ödemeleri ise talep üzerine gerçekleştirmek mümkün. Platform, 50’den fazla kripto para biriminde strateji geliştirmeye olanak tanırken, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kontratlarına 5 kata kadar kaldıraç sunuyor. Kraken’ın ortak CEO’su Arjun Sethi, satın alım hakkında yaptığı açıklamada “Breakout bize sermayenin kendisine erişim yerine yetenek kanıtına dayalı sermaye tahsis etme yolu sunuyor.” ifadelerini kullandı. Sethi, sistemin değerlendirme öncelikli modelinin risk disiplini, strateji tutarlılığı ve gerçek piyasa ortamında doğru karar vermeyi doğrulamak için tasarlandığını belirtti.

KULLANICI GÖRÜŞLERİ VE SEKTÖRDEKİ GÖRÜNÜM

Breakout kurucusu ve CEO’su Alex Miningham, “Breakout piyasa katılımcılarına performans temelli bir başlangıç noktası sunuyor. Kraken, büyümek için ölçek ve araçları sağlıyor.” açıklamasında bulundu. CryptoCred, X platformunda yaptığı paylaşımda “İki yıl önce Telegram sohbet grubunda Breakout’u inşa etmeye başlamaktan Kraken tarafından satın alınmasına kadar olan yolculuğu düşününce, sadece işleri yapabilirsin.” dedi. Sosyal medya fenomeni, lansmandaki X kullanıcılarının olumsuz tepkisi nedeniyle başarısız olabileceklerini düşündüğünü ancak mücadeleye devam etmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Bu devralma, kripto sektöründeki birleşme ve satın alma dalgasının yeni bir örneği olurken, Kraken daha önce mart ayında ABD perakende vadeli işlemler ticaret platformu NinjaTrader’ı 1,5 milyar dolara satın almayı kabul etmişti. Sektördeki diğer dikkat çekici anlaşmalar arasında Coinbase’in Deribit’i 2,9 milyar dolara, Robinhood’un Bitstamp’ı 200 milyon dolara ve Ripple’ın Hidden Road’u 1,25 milyar dolara satın alması yer alıyor.