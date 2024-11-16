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Kral 3. Charles’ın Kanser Teşhisi Açıklandı

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RESMİ DUYURUYLA TEŞHİS EDİLDİ

O günün öğleden sonrası saatlerinde gelen resmi açıklamaya göre Kral 3. Charles, kanser teşhisi almıştı. Yapılan açıklamada, hastalığın çok erken aşamada tespit edildiği ve tedavi sürecine hemen başlanacağı bilgisi aktarıldı. Ayrıca Kral’ın psikolojik durumunun da iyi durumda olduğu vurgulandı.

KRAL’IN AZMİ VE ETKİNLİKLERİ

Zaman ilerledikçe, Kral Charles’ın inatla ayakta kalma çabası, ülkede katıldığı etkinliklerle ve hatta yurt dışı gezileriyle dikkat çekti. Herkes, Kral’ın bu süreçteki azmini ve kararlılığını izleyerek gözlemledi.

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