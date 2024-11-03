Kral 6. Felipe’nin Valensiya Ziyareti Tepkilerle Sona Erdi

SEL FELAKETİNDEKİ TEPKİLER

Sel felaketinden en çok etkilenen Valensiya’nın Paiporta ilçesine giden Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve onlara eşlik eden Başbakan Sanchez ile Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon, halktan gelen yoğun tepkilerin ardından hızlı bir şekilde bölgeyi terk etmek durumunda kaldı. Tepkilerin ortaya çıkmasının hemen ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez, derhal araçlara bindi.

KALABALIKTAN GELEN TEPKİLER

Halkla iletişim kurmaya çalışırken zor anlar yaşayan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon, yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından protesto edildi. Topluluk, hakaretler savurarak “katiller” diye bağırdı ve İspanya Kralı ile siyasi figürlere çamur ve kürek fırlattı. Bu olay, hükümet yetkililerinin halkla olan bağlarını sorgulatan bir duruma dönüştü.