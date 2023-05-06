Britanya Kraliçesi Elizabeth’in hayata veda etmesinin ardından tahta çıkacak olan Kral Charles bugün taç giyecek.

Kraliçe Elizabeth’in taç giyme töreninin ardından 70 yıl sonra ilk kez İngiltere’de taç giyme töreni düzenlenecek. İngiltere’nin heyecanla beklediği bu büyük günde hangi dünya liderlerinin törende yer alacağı ve törenin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından Kral Charles resmen Kral oluyor.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla, bugün başkent Londra’daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi’nde taç giyecek.

Seremoni, Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek. Taç giyme töreni, 1066’dan bu yana Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetiliyor.

Kral’ın taç giyme töreni canlı olarak televizyon ekranlarında yayınlanacak.

14 Kasım 1948’te doğan Kral Charles, annesinin ölümünden sonra İngiltere Kralı olmuştu. Ancak bugünkü taç giyme töreni, Kral’ın yeni hükümdarlığının sembolik bir kutlaması olacak.

Taç giyme töreninde 74 yaşında olacak Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olacak.

DAHA KISA SÜRECEK

Kral Charles, taç giyme törenini mümkün olduğunca kısa tutmak istediğini söyledi.

Annesi Kraliçe Elizabeth’in taç giyme töreni 3 saat sürmüştü, Kral Charles’ın töreninin buna kıyasla çok daha kısa süreceği düşünülüyor.

DÜNYA LİDERLERİ KATILACAK

Dünya liderleri ve önemli siyasi isimler de taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın yanı sıra bakanlar ve bazı Lordlar Kamarası üyelerinin de katılacağı törende, Liz Truss ve Tony Blair gibi eski İngiltere başbakanlarının yanı sıra İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da bulunacak.

ABD Başkanı Joe Biden ise taç giyme törenine katılamayacak ancak ülkesi adına eşi Jill Biden törende hazır bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Westminster Abbey Kilisesi’nde düzenlenecek törene katılacak siyasi isimler arasında yer alıyor.

Törende, Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek.

İngiliz Milletler Topluluğu’nun dört bir yanından dini lider ve temsilcilerin de törene katılacağı öngörülüyor.

Kral Charles’ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme törenine katılmak üzere başkent Londra’ya gelecek yabancı kraliyet aileleri üyeleri arasında Monako Prensi 2. Albert ve eşi Prenses Charlene, İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, Japonya Veliaht Prensi Akişino ve eşi Prenses Kiko, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf bulunuyor.

PRENS HARRY YALNIZ GELİYOR

Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate’in yanı sıra Kral Charles’ın iki kardeşi Prenses Anne ve Prens Edward, törene ön saflarda katılacak.

Kral Charles’ın ABD’ye yerleşen oğlu Prens Harry, törene katılacağını ancak eşi Meghan’ın katılmayacağını doğruladı. İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni, Harry ve Megan çiftinin çocukları Prens Archie’nin 4’üncü yaş günüyle aynı güne denk geliyor.