Kral Charles Kanser Tedavisi Nedeniyle Hastanede

Kral 3. Charles Hastaneye Kaldırıldı

HASTANEA KALDIĞI NEDEN

Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı 3. Charles, tedavinin yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı, Kral Charles’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, Kral Charles’ın kanser tedavisinin devamı sırasında geçici yan etkiler yaşadığı için hastaneye gittiği ifade edildi.

BIRMINGHAM ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Kral, doktorların tavsiyesi üzerine bu cuma günü Birmingham’a yapacağı ziyareti iptal etti. Sarayın açıklamasında, “Birmingham’da dört resmi görüşme yapması gerekiyordu ve bu görüşmeleri kaçırdığı için büyük hayal kırıklığı yaşıyor” denildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE SON DURUM

Buckingham Sarayı’ndan bir kaynak, Kral Charles’ın tedavisinin doğru yolda ilerlediğini belirtirken, bugün hastaneye kaldırılmasına yol açan yan etkileri “küçük bir engel” olarak nitelendirdi. Kaynak, yan etkilerin ne olduğuna dair daha fazla bilgi vermedi. Kral Charles’ın kanser hastalığını ilk kez Şubat 2024’te duyurmasından bu yana, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından geçen yıl nisan ayında kamu görevine geri döndüğü biliniyor.