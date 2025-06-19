Kral Charles, Royal Ascot’ta yer aldı

GALERİYE KATILMAYI PLANLAYAN PRİNSES KATE, SON ANDA ÇEKİLDİ

Galler Prensesi Kate Middleton, Royal Ascot at yarışlarına katılması beklenirken son anda programdan çekildi. Bu durum dikkatler üzerinde topladı ve bazı endişelere yol açtı. Ancak saray kaynakları, bu durumun sağlıkla ilgili olmadığını açıklayıp sadece iletişimdeki bir karışıklıktan kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, Kate’in geçen yıl aldığı kanser teşhisinin ardından kamu görevlerine yavaş ve kontrollü bir şekilde dönmeye devam ettiğini vurguladı. Prenses’in katılamaması küçük çaplı bir kraliyet protokol karışıklığına yol açtı.

RESMİ GEÇİT LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Prens William’ın yarışlara katılacağı zaten biliniyordu ve sabah saatlerinde yayımlanan resmi geçit listesinde Kral Charles ile Kraliçe Camilla’nın ardından ikinci at arabasında Prens William ve Kate’in olacağı duyurulmuştu. Ancak sadece 22 dakika sonra güncellenen yeni listeyle Kate’in yer almadığı açıklandı. Bu durum, “yanlışlıkla hatalı bir listenin paylaşılması” olarak ifade edildi. Prens William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile aynı arabada yer aldı ve onlara Suudi Arabistan Prensi Saud bin Khalid Al-Saud da eşlik etti.

KATE’İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Saraydan yapılan açıklamada, Prenses Kate’in etkinliğe katılamadığı için üzgün olduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu ve programına dikkatli bir şekilde devam ettiği belirtildi. Kate, geçtğimiz günlerde Trooping the Colour töreni ve Garter Günü etkinliklerine katılarak uzun bir aradan sonra ilk kez halkın karşısına çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere, 43 yaşındaki prenses Ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş ve sonrasında kendisine kanser teşhisi konulmuştu. Önleyici kemoterapi sürecine başlayan Kate, yılın başında yaptığı açıklamada tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve görevlerine yavaş yavaş döneceğini duyurmuştu.

KRAL CHARLES VE KRALİÇE CAMILLA ETKİNLİKTE BULUNDU

Kate yarışlara katılamasa da, Kral Charles ve Kraliçe Camilla etkinliğin ikinci gününde oradaydı ve hafta boyunca Ascot’ta olmayı planlıyorlar. Kraliçe Camilla, zümrüt yeşili bir elbise, aynı renkte bir şapka ve Kraliçe Elizabeth’e ait bir broş taktı. Ayrıca, Kate’in annesi Carole Middleton da etkinliğe katıldı. Ona, gelini Alizée Thevenet (Kate’in kardeşi James Middleton’ın eşi) eşlik etti. Kral Charles, merhum Prenses Margaret’in kızı Lady Sarah Chatto’yu da ağırladı. Lady Sarah, eşi sanatçı Daniel Chatto ile birlikte dördüncü arabada yer aldı. Gloucester Dükü ve Düşesi de geçit törenine katıldı.

ROYAL ASCOT’UN 200. YILI KUTLANIYOR

Royal Ascot geçit töreni bu yıl 200. yılını kutluyor. 1825’te Kral IV. George tarafından başlatılan bu gelenek, Kraliçe Elizabeth’in büyük tutkusu olmuştu. 70 yıllık hükümdarlığı boyunca 20’den fazla galibiyet elde etti. Ancak bu yıl, Kral Charles’a ait Reaching High adlı at, Ascot Stakes yarışını kazanamadı.