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Kral Charles Zelenskiy’yi Sandringham’da Kabul Etti

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KRAL CHARLES ZELENSKIY’İ AĞIRLADI

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin X hesabından yapılan paylaşımda, Kral Charles’ın bu akşam Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Norfolk’taki Sandringham Sarayı’nda kabul ettiği bildirildi. Zelenskiy’nin Kral Charles tarafından sıcak bir şekilde karşılandığı ve toplantının bir saatten kısa sürdüğü öğrenildi. Ukraynalı lider Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve çok sayıda Avrupalı liderin katıldığı başkent Londra’daki Ukrayna konulu zirveye katılmıştı. Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından yapılmış olması dikkat çekti.

TRUMP’LA DAVET YAZIŞMASI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Şubat’ta ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Kral Charles tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a İngiltere’ye resmi bir davet mektubu iletti. Trump, aldığı davet üzerine, “Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere’yi ziyaret edeceğim.” diyerek duygu ve düşüncelerini aktarmıştı.

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