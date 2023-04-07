Kral Charles’tan kölecilik araştırmasına destek

Annesinin ölümü üzerine tahta geçen Kral Charles, kraliyetin geçmişiyle yüzleşerek, kölecilik araştırmasına destek verdi.

Annesi Kraliçe Elizabeth’in ölümü üzerine 8 Eylül 2022’de tahta çıkan ve 6 Mayıs’ta Westminster Abbey’de düzenlenecek bir törenle taç giyecek olan Kral Charles, kölecilik araştırmasına destek verdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles’ın mayıs ayında gerçekleşecek taç giyme töreni için hazırlıkların devam ederken Kral bir ilke imza attı.

Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık monarşisinin 17. ve 18 . yüzyıllarda köle ticaretiyle bağlantılarının araştırılmasına destek verdiğini duyurdu.

Bu konuyu “oldukça ciddiye” aldığı ifade edilen Kral III. Charles’ın, Manchester Üniversitesi ile Tarihi Kraliyet Sarayları kuruluşunun başlattığı bağımsız araştırmanın destekçilerinden biri olduğu ifade edildi.

ARŞİVE ERİŞİM İZİN VERİLDİ

Çalışmada, monarşinin 17. ve 18. yüzyıllarda Atlas Okyanusu’ndaki köle ticaretiyle ilişkisi olup olmadığı incelenecek. Bu doğrultuda kraliyet arşivlerine ve koleksiyonlarına erişim sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

İLK KEZ DESTEK VERİYOR

Monarşinin köle ticaretinden elde ettiği gelirleri ortaya çıkaran Guardian gazetesi, yayınladığı çalışmada 270 yıllık bir dönem içinde 12 kral ve kraliçenin köle ticaretiyle bağlantılarını ortaya koymuştu.

Guardian, kraliyet ailesinin köle ticaretiyle bağlarına dair bir araştırmaya kamuya açık şekilde ilk kez destek verdiğini vurguladı.

Kölelik üzerine yapılan bu kapsamlı çalışmanın 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, Kral Charles’ın taç giyme töreni yaklaşırken, geleneksel taht sembolü olan “Kader Taşı”nın da tören için hazır hale getirildiği belirtildi. Kader Taşı, yüzyıllar boyunca kralların taç törenlerinde kullanılan, İskoçya monarşisinin eski bir sembolü olarak biliniyor.

İngiltere Kralı I. Edward’ın 1296’da ele geçirdiği taş, İskoçya’ya 700 yıl sonra, 1996’da döndü.

Taş şimdi tekrar Charles’ın taç töreni için Westminster Abbey’e gidecek. Kader taşı, geleneksel olarak taç törenlerinde, tahtın altına yerleştiriliyor ve hükümdar bu taşın üzerine oturuyor.