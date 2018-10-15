Kral, Erdoğan’ı aradı

Cemal Kaşıkçı konusunda görüşmek üzere Kral Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girişinin ardından kayıplara karışan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda görüşmek üzere Kral Selman, Erdoğan’ı aradı.

Kral Selman ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Selman, “Türkiye ile güçlü ilişkimize kimse zarar veremez” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman’ın görüşmesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ortak çalışma grubu kurulması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak teşekkür etti.

Selman, “Türkiye ile güçlü ilişkimize kimse zarar veremez” dedi

NTV