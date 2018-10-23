Kral, Kaşıkçı’nın ailesini ağırladı

Suudi Arabistan Kralı Selman, Başkonsoloslukta öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın ailesini ağırladı. Görüşmeye Suudi Prens Muhammed Bin Selman’ın da katıldığı öğrenildi.

Suudi Kralı Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Kralı Selman, “Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olan kişiler, kim olursa olsun cezalandırılacak” dedi.

Kral Selman, “Sorumluluklarını yerine getirmeyenlerden hesap sorulacak. Ölümünden sorumlu olanlar ve görevini yerine getirmeyenler, kim olursa olsun hesap verecek” ifadelerini kullandı.

TRT