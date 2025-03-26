Kral Kaybederse 8. Bölüm Fragmanı Yayında Mı?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

STAR TV’nin popüler dizisi Kral Kaybederse, 7. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. İzleyiciler arasında heyecan yaratan dizi hakkında yapılan araştırmalar, 8. bölüm bilgilerini de kapsıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin 7. bölümünde hangi olaylar yaşandı? Kral Kaybederse’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kral Kaybederse dizisinin 8. bölüm fragmanı ve 7. bölümüne dair tüm merak edilenler.

KENAN’IN DUYGUSAL ÇATIŞMASI

Kral, elde etmeye çalıştığı şey konusunda kararlıdır; avını seçmek onun için son derece önemlidir. Kenan, terk edilme korkusuyla yüzleşirken Handan’a karşı bastırdığını düşündüğü duygularının tekrar canlandığını fark ediyor. Ancak bu sefer, eski eşine geri dönme konusunda eskisi kadar emin değil. Artık sadece niyet etmek ya da istemek yeterli olmayacak.

ÖZLEM’İN RAHATSIZLIĞI

Özlem, Kenan’ın cüzdanı içinde bulduğu kartvizitteki ismin peşine düştüğünde, Handan’ın kendisine yönelttiği bedduanın gerçekleştiğini düşünmeye başlıyor. İçten içe bir rahatsızlık hissediyor çünkü zamanında söylenen her şey birer birer gerçeğe dönüşüyor gibi. Ayrıca Handan ile sürekli aynı ortamlarda bulunmak Özlem’i fazlasıyla huzursuz ediyor.

FADİ’Yİ BUNALTIYOR

Fadi, eğitim hayatını ve işini dengede tutmaya çalışıyor, fakat en büyük baskıyı babası Memduh’tan alıyor. Memduh’un varlığı, geçmişte yaşanan sorunları yeniden gün yüzüne çıkartmakta ve Fadi’nin psikolojik olarak yıpranmasına sebep oluyor.