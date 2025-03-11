Gündem

Kral Kaybederse Dizisinin Kararı Açıklandı

kral-kaybederse-dizisinin-karari-aciklandi

PROJENİN İLGİ UYANDIRAN DETAYLARI

Salı akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alan “Kral Kaybederse” dizisi, kısa sürede izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Güçlü kadrosu ve ilginç hikayesi ile öne çıkan yapım, yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin 5. bölümü, büyük yankı uyandırdı. Handan ve Kenan’ın yolları ayrılırken, geçmişte yaşananlar unutulmuyor.

ŞOK EDEN GELİŞMELER

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse”de, özellikle Handan ve Kenan’ın boşanmasının ardından Özlem’le evlilik hazırlıkları izleyicileri şaşırttı. Son bölümde gerçekleşen olaylar, gözleri ekranlara kilitledi. İzleyiciler, gelişmeleri merakla takip ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İznik Gölü Kıyısında Sazlık Yangını Çıktı

İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Yalova’da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Ceza

Yalova'da düzenlenen operasyonda kumar oynayan 13 kişiye toplamda 120 bin 211 TL para cezası uygulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.